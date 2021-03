Dopo il duro ko rimediato all'andata, la Lazio va a Monaco contro il Bayern per gli ottavi di ritorno di Champions League con l'obiettivo di dare un segnale importante, per capire qual è realmente il proprio valore. Ne è convinto Guglielmo Stendardo, ex e bandiera biancoceleste, con 5 stagioni e oltre 100 partite all'attivo.

Come si affrontano i campioni d'Europa in carica dopo aver subito un terribile 1-4 all'andata?

«La Lazio Deve giocarsela con tranquillità, non ha nulla da perdere. Recuperare lo svantaggio è un'impresa, il Bayern è la più forte squadra d'Europa adesso. Certo, la Lazio all'andata ha facilitato il compito ai tedeschi con errori individuali palesi. Adesso deve andare a giocarsela, per vedere qual è davvero il proprio livello. Deve essere una rivincita, anche se poi non si passerà il turno. Il divario tecnico c'è, però mai dire mai».

Dalla Champions al campionato, biancocelesti ancora in corsa per un posto tra le prime 4?

«La Lazio lotterà senz'altro per rientrarci, ma manca continuità. Ha perso per strada punti importanti contro squadre minori e ora si trova a rincorrere. L'obiettivo è alla portata, se torna ai suoi livelli».

Chi lotterà per il quarto posto con i biancocelesti?

«Direi Roma, Napoli e Atalanta. Vedo ormai l'Inter lanciata verso lo scudetto, la Juventus può arrivare seconda, in una stagione deludente comunque, mentre il Milan può difendere il terzo posto. Le altre si giocheranno l'ultimo posto utile e sono tutte squadre che possono arrivarci. La Lazio è lì».

C'è attesa per il rinnovo di Inzaghi. Come pensa che finirà?

«Ho parlato spesso con Simone e so che a Roma sta bene. Penso sia fortunato ad allenare una squadra come la Lazio e debba essere riconoscente a una società che gli ha permesso di allenare a certi livelli. Ha dimostrato di essere un tecnico importante, sa gestire molto bene il gruppo, sa leggere le partite in corsa e non è semplice. Spesso gli sono mancati dei pezzi importanti dell'organico ma ha dimostrato di saper gestire questi momenti delicati. Spero che il suo futuro sia ancora alla Lazio».

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Marzo 2021, 05:01

