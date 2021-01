Dopo il derby Roma flop anche in Coppa Italia il tecnico sotto accusa, ora a rischio esonero

Francesco Balzani

Sembra Scherzi a parte ma i tifosi giallorossi hanno poca voglia di ridere. La Roma perde sul campo e viene sbattuta fuori dalla Coppa Italia, ma la cosa più grottesca è che la Roma perde pure a tavolino perché ha effettuato il sesto cambio (Ibanez per Perez) nei supplementari dopo il doppio rosso di Mancini e Pau Lopez. Come detto però pure sul campo Fonseca non trova i voti e ora la crisi di Governo è piena al termine di una partita assurda. Un nuovo crollo emotivo quello della squadra giallorossa che va sotto di due gol dopo appena un quarto d'ora. Il vantaggio arriva al 6' su un rigore generoso concesso per un tocco ingenuo di Cristante su Maggiore. Dal dischetto va Galabinov che la mette dove Pau Lopez proprio non può arrivare. Pellegrini e compagni sbarrano di nuovo gli occhi, terrorizzati. E al 15' arriva il raddoppio di Saponara dopo un errore di rimessa di Kumbulla a difesa (mal) schierata. La Roma prova a tirare fuori la testa dal secchio d'acqua, ma né Mayoral né Pedro (disastroso) riescono a sfruttare le tante occasioni concesse dall'improvvisata difesa di Italiano. Ci riesce Pellegrini che si guadagna un rigore nel finale di primo tempo. Proprio Lorenzo lo realizza.

Nella ripresa si passa a Mai dire Gol visti gli errori madornali di Mayoral sotto porta. Per fortuna c'è Mkhitaryan che trova il 2-2 con un pallonetto dolce. Al 93' ad andare vicina ai quarti è la Spezia con una girata di Piccoli che trova la deviazione di Pau Lopez. Proprio lo spagnolo, però, rimedia il secondo rosso in un meno di un minuto (poco prima il solito Mancini per doppio giallo) dopo aver abbattuto lo stesso Piccoli fuori area. Esce Cristante, entra il deb Fuzato e la Roma è in nove. Lo Spezia cala il doppio colpo prima con l'ex Verde poi ancora con un super Saponara. In mezzo solo un tentativo di Dzeko. Abbiamo iniziato male, ma abbiamo reagito. Troppi errori sotto porta e senza due giocatori era dura. E' un momento difficile, ma non posso dire sull'atteggiamento dei ragazzi. Io in discussione? Lo sono dall'inizio, sul mercato stiamo lavorando, dice un poco convinto Fonseca. Clamore sui social, infine, per la decisione della Rai di far commentare il match alla bandiera laziale Bruno Giordano subito dopo il derby.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Gennaio 2021, 05:01

