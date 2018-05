Dopo il caos buche in corsa la Capitale perde l'evento

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Silvia NatellaÈ il caso di dirlo: Roma ha bucato l'evento non presentandosi all'altezza di una delle manifestazioni sportive e agonistiche più importanti del Paese. La protesta dei ciclisti del Giro d'Italia per le condizioni del manto stradale della Capitale ha sollevato molte polemiche politiche. Dopo la decisione di accorciare la corsa di 80 km per salvaguardare l'incolumità dei corridori, l'Organizzazione esclude la città dalla tappa finale.L'attesa per il tour più spettacolare e interessante degli ultimi anni all'ombra del Colosseo si è trasformata in una delusione. E difficilmente l'organizzazione vorrà dare una seconda chance alla giunta Raggi. Tradotto: non ci sarà più la tappa finale a Roma.E la memoria va alle scorse edizioni. «Nel 2009 per la tappa finale del Giro del Centenario - spiega l'ex delegato allo Sport del Comune Alessandro Cochi - si fecero tanti sopralluoghi per evitare le problematiche di domenica. Ricordo che il 31 maggio del 2009 pioveva, era una cronometro e non un circuito con un gruppo di 150 atleti tutti insieme, ma non si verificarono problemi di questo tipo»In tanti si chiedono perché l'amministrazione grillina non sia stata in grado di prevedere e prevenire danni di questa portata alla sua immagine. Tutti, dunque, contro Virginia Raggi e questa volta le lamentele non si servono dei social e non arrivano dagli automobilisti.Eventi del genere erano già stati testati e anche gli esperti della Granfondo di Roma avevano allertato sul pessimo stato del fondo stradale. «Come mai non si è pensato che su piazza Venezia potesse passare un gruppo a 60-70 km orari? Nelle Conferenze dei Servizi cosa si è detto e trascritto? Dopo la figura e il richiamo in negativo a livello mondiale tra gli addetti ai lavori e non, le opzioni per il futuro rischiano seriamente di decadere», conclude Cochi. Duro anche il patron di Rcs, Urbano Cairo: «Il Comune aveva un anno per prepare le strade, si trattava di 11 km...».Il Movimento Cinque Stelle dal canto suo rivendica l'iniziale consenso dell'organizzazione e mette sotto accusa i sampietrini, ma questa maglia nera alla città di Roma resterà nella storia.riproduzione riservata ®