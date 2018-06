Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo i temporali che hanno caratterizzato l'andamento meteo di questa settimana, per il weekend del 9 e 10 giugno è previsto il ritorno del caldo africano. Le masse d'aria rovente provenienti dal deserto algerino e tunisino, infatti, raggiungeranno in breve tempo le basse quote provocando l'aumento delle temperature che potranno raggiungere i 33-34°C. Il fenomeno interesserà molte città della Pianura padana come Milano, Bologna e Padova ma anche del Centro, (in primis Firenze e Roma). Con il gran caldo naturalmente arriverà anche l'afa che insisterà tanto sui grandi centri quanto sulle campagne, mentre si potrà cercare parziale rifugio sulle coste grazie all'effetto mitigante della brezza.Ma ad agosto arriva una rivoluzione per il meteo, con previsioni molto più precise fino a 7 giorni. La possibilità vderrà offerta dai dati del satellite Aeolus dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), ma anche dallo strumento laser che utilizza. satellite cui partecipa anche l'Italia con Leonardo. Aeolus permetterà di tracciare i venti e di studiare nubi e atmosfera inviando dati sulla terra ogni tre ore. Il satellite, completato a Tolosa, è un dimostratore scientifico e la sua vita operativa è prevista per tre anni. Periodo in cui potrà aiutarci a risolvere l'eterno dilemma sul tempo in arrivo. (D.Bar.)riproduzione riservata ®