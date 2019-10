Dopo i medici le Asl: «Miasmi e cattivi odori»

«I cittadini lamentano cattivo odore, presenza di mosche e insetti, soprattutto nei municipi centrali, il I e il II». Così all'Adnkronos Enrico Di Rosa, direttore del Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell'Asl Roma 1. «Da una decina di giorni a questa parte - spiega Di Rosa - abbiamo avuto un aumento delle segnalazioni su situazioni critiche relative ai rifiuti a Roma. Ne arriva almeno una al giorno. La Asl Roma 1 copre un territorio molto vasto, più di un terzo della città e un milione di abitanti, ma non abbiamo abbastanza personale per un controllo capillare». A confermare l'aumento delle lamentele nella Capitale anche l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato: «L'attenzione da parte delle Asl sulla mancata raccolta dei rifiuti nella Capitale è alla soglia massima - dichiara D'Amato - È stata inviata alle aziende sanitarie la nuova ordinanza regionale e contestualmente è stato richiesto di dar seguito alle segnalazioni, che sono in aumento, in particolar modo per quelle relative a presidi ospedalieri e alle scuole garantendo la disponibilità a verificare puntualmente i casi segnalati dalle autorità scolastiche. Il quadro della situazione è molto critico, ma non ancora di emergenza sanitaria».(S. Pier.)

Venerdì 4 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA