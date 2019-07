Dopo due giorni di agonia, al Sant'Eugenio è morto Sergio Sinistri lo scooterista di 57 anni che, nel primo pomeriggio del 2 luglio, rimase coinvolto in un incidente stradale mentre era in sella alla moto sulla Cristoforo Colombo, una delle strade a più alta mortalità per incidenti. L'impatto tra il motociclo ed il furgoncino, condotto da un 27enne risultato negativo ai test per droga e alcol, è avvenuto poco prima di piazzale dell'Agricoltura. Fatali le gravi lesioni e fratture interne riportate nello scontro. «E' con grande dolore che apprendiamo la scomparsa dell'amico Sergio Sinistri che quale lascia nei nostri cuori un segno indelebile. Nella nostra memoria sarà sempre sorridente e pieno di vita e vivrà per sempre» è il post di cordoglio apparso sulla pagina Facebook Ascrea Il Borgo delle Arti, dove la vittima era membro. (E.Orl.)

Venerdì 5 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA