Dopo dieci anni, Benji&Fede, la coppia di teen idol del pop, ha scelto la strada della maturità artistica. Da percorrere soli. Una decisione raccontata nel libro Naked, preludio di un concerto d'addio all'Arena di Verona, mai avvenuto causa Covid. Il primo a presentarsi al nuovo pubblico è Benjamin Mascolo, con un Ep da 6 canzoni, California - ieri è uscito il singolo Sara lo sa, con l'attrice Alma Noce, contro la violenza sulle odnne - dedicato alla terra americana dei sogni ed ispirato dalla sua compagna, l'attrice Bella Thorne.

Benji che diventa B3N. Cosa c'è in questo nome d'arte?

«Ben è il nome con cui mi chiamano gli amici, la mia famiglia. È il primo passo verso qualcosa di più personale».

Facciamo una capriola all'indietro. Il saluto dal pubblico di Benji&Fede, le è mancato?

«Abbiamo sofferto perché era l'occasione di chiudere un capitolo nel modo migliore e l'arena di Verona sarebbe stata una delle serate più belle della nostra vita. E ci ha lasciato l'amaro in bocca».

Fede le ha scritto un messaggio di stima per il suo album. Il vostro rapporto rimane saldo?

«Assolutamente si. L'unica differenza è che prima lavoravamo 24 ore su 24 insieme, oggi ci vediamo meno, ma il nostro rapporto è di fratellanza. Lui mi supporta ed io lo supporterò quando sarà il suo turno».

Cosa ha provato a poter scrivere senza la mediazione del suo ex-partner?

«Un grande sfogo. Prima scrivevo al servizio della band, ora posso scrivere pezzi più personali. Il vantaggio più grande è che posso esprimermi al 100%.»

Un video con la sua compagna e citazioni nei brani. È la sua ispirazione?

«Le persone che m'ispirano sono quelle con cui passo più tempo e lei è tra quelle. Ha un modo di vedere il mondo diverso dal mio e quello mi ha aiutato a crescere e vedere le cose in una prospettiva diversa».

Parole sue. La mia voce non mi piaceva, mi sono messo in gioco e ho cercato di superare i miei limiti. Perché questa insicurezza?

«Nasce dalla paura di essere giudicati, di non essere all'altezza degli altri cantanti, ma ho imparato a prendermi cura del mio orticello».

riproduzione riservata ®

L'intervista integrale su Leggo.it

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA