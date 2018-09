Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo Brera, Courmayeur e Porto Quatu in Sardegna, Fishbar de Milan raddoppia la sua presenza milanese con un nuovo ristorante in zona Porta Romana. Un format di successo totalmente dedicato al mare e alle sue prelibatezze crude e cotte, dalla visione e dal gusto internazionale, che nell'ultimo nato si possono gustare anche come aperitivo, abbinate a cocktail studiati ad hoc dal mixologist Giuseppe Russo. Un restaurant& lounge che sposa perfettamente gusti ed esigenze metropolitane dove farsi rapire dalle stuzzicanti proposte del menu. Gamberi viola di Mazara, ostriche irlandesi, normanne o del Maine, tartare di scampi con San Marzano, stracciatella, popcorn di amaranto e basilico, carpaccio di ricciola con broccolo in agrodolce e dressing alla birra, ma anche mondeghili, tacos, tataki e tempura, spaghetto Verrigni cacio, pepe e ricci di mare, gnocchi ripieni di black cod, il Maine lobster roll e vari burger di pesce.Fishbar de Milan - Milano, via Lazzaro Papi 7 - Tel. 02/54.10.49.42 - Prezzo medio 30 - Chiuso domenica.(C.Bur.)