«Dopo Baobab, Salvini pensi a Casapound»

James PerugiaLo sgombero di piazzale Maslax, meglio consociuto come la tendopoli di Baobab, era nell'aria e ieri mattina all'alba è arrivato. Un'operazione che ha mobilitato diversi mezzi della polizia e anche una ruspa. Gli agenti hanno identificato i circa 200 migranti della tendopoli gestita dall'associazione Baobab experience, e quanti erano sprovvisti del documento di riconoscimento sono stati portati all'ufficio immigrazione per il fotosegnalamento. L'area alle spalle della stazione Tiburtina verrà ora smantellata e bonificata.«Le questioni sociali, a Roma, si risolvono così: polizia e ruspa.. Una vergogna infinita per questa città», il commento a caldo dell'associazione Baobab experience su Twitter. La risposta del vicepremier Salvini non si è fatta attendere: «Zone franche, senza Stato e legalità, non sono più tollerate. L'avevamo promesso, lo stiamo facendo. E non è finita qui». Nel pomeriggio poi il botta e risposta con il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, che ha scritto su facebook: «Salvini sgombera i migranti del Baobab...Ci aspettiamo la stessa fermezza nel liberare l'immobile occupato abusivamente a Roma da anni da Casapound», cui ha risposto il consigliere regionale di centrodestra Roberta Angelilli: «Zingaretti pensi a rispondere alla mia interrogazione con cui chiedevo di fare luce sui soldi versati alle associazioni, tra cui Baobab».L'accampamento si trova nel parcheggio di via Gerardo Chiaromonte, dietro la stazione Tiburtina. Il piazzale è stato ribattezzato Maslax per ricordare il 19enne somalo che si è tolto la vita a Roma nel 2017: Maslax Maxamed. Nella tendopoli sgomberata ieri erano confluite centinaia di migranti che prima vivevano in via Cupa, nell'accampamento davanti al centro Baobab adiacente a via Tiburtina, a sua volta smantellato. Si tratta per lo più di persone provenienti dal Corno d'Africa, assistiti dai volontari e dai medici per i diritti umani.«Proveremo a riorganizzarci da oggi stesso - annuncia Andrea Costa, presidente di Baobab experience - è incivile che la capitale d'Italia non sappia accogliere donne e uomini migranti che hanno il diritto di essere accolti».Dei quasi 200 migranti sgomberati, solo per 70 il Comune ha trovato una sistemazione. Gli altri, fanno sapere da Baobab, «dormiranno sotto le stelle».- riproduzione riservata ®