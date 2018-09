Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo aver portato sul palco disabili mentali e semplici spettatori, il coreografo e ballerino francese Jérôme Bel prosegue il suo cammino di ricerca sulla democratizzazione della danza, nella prima nazionale della nuova opera Gala, domenica e lunedì in prima nazionale al Teatro Argentina. «Ognuno di noi balla - dice l'artista - Ha solo bisogno della spinta per muovere il corpo e goderne. La cosa più bella è il desiderio di ballare, il risultato non conta. La mia prima ispirazione è la violenza nel mondo e l'ingiustizia, la sofferenza rispetto a coloro che sono maltrattati. In Gala invece ognuno è diverso dall'altro e tutti sono unici» Un'originalità, che sul palco decostruisce e sfida in punta di piedi il concetto istituzionale di danza a vantaggio del puro piacere di esibirsi di 20 danzatori e non professionisti, generalmente esclusi dalla scena, liberi di muoversi secondo una gestualità spontanea, che ne afferma lo stesso potenziale espressivo.«Cerco la danza in cui i ballerini si lasciano andare al proprio desiderio, al proprio istinto, ossia quando non hanno più bisogno del coreografo». Gala, co-realizzazione del Teatro di Roma con Short Theatre, nell'ambito di Grandi Pianure, vetrina sulla coreografia, a cura di Michele Di Stefano, è nata a Parigi nel 2015, e continua a girare il mondo. In merito all'esclusiva formula dell'ingaggiare sul posto i danzatori amatoriali, Bel spiega: «Gli interpreti sono per il 20% danzatori professionisti e per l'80% amatori. Poiché i dilettanti per motivi di studio o lavoro, non possono andare in tour come una compagnia di danza regolare, li reclutiamo in ogni città i cui andiamo, ricostruendo con loro lo spettacolo. Tutti sono pagati come ballerini, anche quelli che non danzano bene». (S. San.)