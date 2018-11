Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo aver esplorato le drammatiche conseguenze della spietata Legge del mercato, Stéphane Brizé e Vincent Lindon tornano a collaborare per dar forma a un altro film militante: In guerra. Stavolta entrano e ci fanno entrare, con tutte le scarpe nel cuore e nel sudore di una serrata trattativa sindacale. Gli operai di una fabbrica, nonostante le loro rinunce e i buoni profitti dell'azienda per cui lavorano, devono lottare per mantenere il posto di lavoro.E mentre Lindon torna a dimostrare il suo talento sanguigno e la sua capacità di immedesimazione totalizzante, Brizé conferma la forza della sua personalità registica: sceglie una strada immersiva e la percorre senza sconti e mediazioni. Sprofonda lo spettatore negli scontri e nelle discussioni, lo chiama quasi in causa nelle decisioni difficili, svela la violenza di certe dinamiche industriali e l'asfissiante difficoltà del confronto quando a confliggere sono la propria sopravvivenza economica e gli ideali, l'etica del lavoro e la necessità di pensare ai propri interessi. Un film potente e doloroso. (M. Gre.)IN GUERRAdi Stéphane Brizé