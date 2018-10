Dopo 15 anni Ostia perde la Maratona del mare

Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleDopo 15 anni non si farà quest'anno la maratona di Ostia, la gara podistica di 30 chilometri sul litorale romano. Ieri ad annunciare la battuta d'arresto della competizione sono stati gli stessi organizzatori con un lungo comunicato pubblicato su sito della maratona.Così hanno puntato il dito contro le «lunghezze burocratiche che affliggono la nostra amministrazione», gli intoppi e i ritardi registrati a fronte di «una manifestazione che non poteva essere organizzata in poche giorni». Il 26 settembre, ha spiegato quindi il management, «due settimane e mezzo prima della gara» la «conferenza dei servizi non si è praticamente svolta in quanto il funzionario della polizia locale ha subito fatto presente che non potevano dare il loro permesso in quanto l'attraversamento del lungomare avrebbe creato difficoltà al traffico veicolare e che quindi dovevamo cambiare il percorso se volevamo fare la gara».Di qui la decisione: dopo diverse sollecitazioni a riunire prima la conferenza dei servizi, a questo punto «non essendo in grado di garantire lo svolgimento della gara e neanche la qualità della stessa, siamo costretti ad annullare con nostro grande rammarico la 30 km del Mare di Roma. Ci sentiamo vittime come tutto il movimento podistico».Rammaricato il presidente della commissione capitolina Sport nonché appassionato di maratone, Angelo Diario (M5S) che ha raccontato: «Ho appreso dell'annullamento dalla comunicazione degli organizzatori solo di recente e ne sono molto dispiaciuto. A loro ho chiesto 24 ore di tempo per cercare di salvare in extremis la situazione ma mi è stato detto che era troppo tardi. Ho proposto poi lo slittamento di qualche settimana della corsa, sempre per cercare di salvarla, ma anche in questo caso la risposta è stata no». Una riunione sul tema si sarebbe svolta ieri anche nel municipio X, competente sull'argomento. Mentre dalle opposizioni a Palazzo Senatorio arrivava una pioggia di critiche: «Un altro evento sportivo travolto dall'incompetenza dell'amministrazione Raggi», l'affondo del consigliere dem Marco Palumbo. «Grazie all'inadeguatezza della giunta 5 Stelle non ci sarà, né sport né rilancio del Municipio X», hanno rincarato la dose da FdI.