Doping capitale. Diverse palestre di Roma sono state investite da un vero e proprio scandalo per la circolazione e la diffusione di anabolizzanti e steroidi: sono quattro gli arresti e ben 44 le denunce in seguito ad un blitz dei carabinieri, che ha consentito anche di sequestrare ventimila tra fiale e pasticche contenenti sostanze in grado di migliorare le prestazioni atletiche, ma illegali nel mercato italiano.

Il blitz di ieri ha concluso un lungo percorso investigativo, iniziato nel novembre dello scorso anno. Tra i quattro arrestati, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze dopanti, c'è anche un ingegnere informatico, appassionato di body building. A lui, e agli altri tre arrestati, è stata contestata la vendita e la cessione di farmaci, anche di uso veterinario, in grado di alterare le prestazioni degli atleti. Agli arrestati sono stati confiscati anche circa 15mila euro, ritenuti i proventi della loro attività illecita.

La maggior parte delle sostanze dopanti al centro delle indagini era vietata dalla legge in Italia, ma era possibile reperire steroidi e anabolizzanti sul web, per poi venderli illegalmente in diverse palestre romane. Tra i prodotti sequestrati compaiono oltre diecimila pasticche e ottomila fiale di nandrolone ed efedrina, ma anche stanazololo, ormoni della crescita e farmaci comuni ma non disponibili nel mercato italiano. Tra le varie sostanze che venivano commerciate clandestinamente nelle palestre romane compaiono anche quelle utilizzate come precursori nei processi di produzione di droghe sintetiche come anfetamine ed ecstasy.

Mercoledì 17 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA