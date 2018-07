DONNE SOTTO ATTACCO

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Domenico ZurloAssolto «perché il fatto non sussiste», dalle accuse di aver indotto la showgirl Sara Tommasi ad avere rapporti sessuali, con minacce e percosse e approfittando delle sue condizioni di inferiorità psichica. Fabrizio Chinaglia, agente del mondo dello spettacolo, era imputato di una serie di reati tra cui violenza sessuale, cessione di droga ed estorsione ai danni della ex modella e showgirl: la Procura aveva chiesto otto anni di carcere, ma il Tribunale ha respinto le richieste dell'accusa.Era stata la Tommasi, laureata in Economia alla Bocconi e naufraga al reality L'Isola dei Famosi nel 2006, a denunciare Chinaglia, con cui aveva avuto una relazione sentimentale: quest'ultimo, secondo le indagini milanesi, nell'estate di cinque anni fa aveva ceduto cocaina alla 37enne, colpendola anche alla testa (da cui l'accusa di violenza privata). Sempre secondo l'accusa, approfittando della psicosi e del suo disturbo bordeline della personalità, l'agente aveva violentato Sara, millantando conoscenze nella malavita, e si era fatto consegnare un assegno di ventimila euro. Tutte ipotesi respinte e cancellate dalla quinta sezione del Tribunale, che ha assolto Chinaglia.Lo scorso aprile Sara Tommasi, in un'intervista a Le Iene, ha parlato per la prima volta di quel lungo e buio periodo della sua vita: «Sono bipolare, ero un morto che camminava - le sue parole ai microfoni della trasmissione di Italia 1 - non sapevo chi ero o dove ero, non riuscivo nemmeno a parlare. Ho fatto la riabilitazione, sono ancora in cura: i farmaci mi hanno salvata, ora che ho riacquistato la salute mi sono ricordata chi ero».Tra il 2012 e il 2013 la showgirl girò anche, raggirata e stordita con la droga, diversi film a luci rosse: per uno di questi, Confessioni private, il produttore Giuseppe Matera è stato condannato in appello a Salerno per induzione alla violenza sessuale di gruppo. «Quelle cose non mi appartengono - ha detto la Tommasi a Le Iene - non ero assolutamente io».riproduzione riservata ®