Donne maltrattate, due mariti arrestati

Due mariti violenti arrestati da carabinieri e polizia nel giro di poche ore. Il primo arresto ha riguardato un trentottenne bengalese che durante l' ennesimo litigio violento con la moglie l'ha colpita con schiaffi e pugni alla testa davanti alla figlia di 6 anni.

Per l'uomo, che risiedeva a Monteverde in via Edoardo Jenner sono scattate le manette. I carabinieri hanno scoperto che i maltrattamenti nel confronti della consorte andavano avanti da 10 anni.

Gli agenti del commissariato Flaminio, al culmine di una litigata con la moglie, hanno ammanettato il compagno che dopo averla picchiata le aveva spento un carbone ardente di narghilè sul petto. La donna che ha trovato il coraggio di denunciarlo ha raccontato alla polizia che le violenze andavano avanti da un anno anche quando era incinta. Sempre ieri un uomo e la sua compagna sono stati denunciati dai carabinieri: erano in auto completamente ubriachi con i figlioletti a bordo. La segnalazione è arrivata da un autista dell'Atac.

