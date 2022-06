Sberleffi e frasi ingiuriose del tipo pronti a una notte di sesso e champagne. All'uscita del Tribunale, un gruppo di donne dei Casamonica (tre) e un esponente della famiglia Bevilacqua hanno fatto uno show davanti alle forze dell'ordine. Erano stati arrestati in via Garofalo, alla Romanina, per questioni di droga. Ma il giudice del processo per Direttissima - pur confermando gli arresti - ha rimesso tutti in libertà senza applicare altre misure. Per coloro che sono dediti ad attività illecite, la libera uscita dopo gli arresti dev'essere suonata come un successo. E sono partiti gli sfottò.

In un simile contesto, non è facile dire a Polizia e Carabinieri che la Giustizia va così, che quello era solo il round di una battaglia ben più ampia, che lo Stato alla fine vince sempre. Ci vuole coraggio, pure a far finta di non ascoltare.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Giugno 2022, 05:01

