Donne in maschera

Giovedì 31 Maggio 2018

Veronica TimperiPrendersi il proprio tempo e coccolarsi. Bastano piccoli gesti, routine da ripetere quando la pelle lo richiede e ci si vuol rilassare: sul viso compaiono le maschere di bellezza. Perfette per un fast skincare, ne esistono di tantissimi tipi, anche se le più gettonate sono quelle ispirate alle mask coreane fortemente idratanti e differenziate a seconda della zona del viso da trattare.Shiseido con la sua Benefiance Pure Retinol Intensive Revitalizing Face Mask ha pensato a combattere l'avanzare del tempo al retinolo puro che ha un effetto occlusivo e permette ai principi attivi di avere un'azione ancora più potente. Rigenerano lo sguardo i patch in barattolo di Patchology Flashpatch Restoring Night Eye Gels da applicare di sera. L'azione rigenerante idrata la pelle e rende lo sguardo più disteso. Eliminare i punti neri? Basta applicare le stripes di Tony Moly, contenute nell'Egg Pore Nose Pack. Con estratto di albume e di camelia e con il carbone liberano i pori e li restringono. E poi le maschere liftanti per doppio mento e contorni del viso. MagicStripes Lifting Collagen Mask contiene collagene, caffeina, vitamine C ed E e olio di noce di macadamia per migliorare l'elasticità della pelle e ottenere contorni più definiti. Trattamento speedy anche con Glamglow glitter My little Pony: messa in posa per pochi minuti e tonicità immediata.