Donne e bambini restano al Cara

Le famiglie con bambini e i casi vulnerabili rimarranno al Cara di Castelnuovo di porto «in attesa di sistemazione per trovare una soluzione più comoda». È quanto afferma il ministero dell'Interno: «Nessun bambino viene strappato agli amici o alla scuola» e, per il ministero, «non c'è alcun caso umanitario tra i migranti trasferiti». Per il Viminale 305 adulti, sono stati o saranno trasferiti a breve in pari strutture di accoglienza; 18 nuclei familiari (44 persone di cui 14 minori) sono in attesa di destinazione. Altri 4 ospiti, con gravi vulnerabilità personali (2 donne singole e una mamma con un bambino), con permesso per motivi umanitari, sono in attesa della sistemazione idonea nelle more della presa in carico da parte dei servizi sociali del Comune.