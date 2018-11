Donne, domenica anti-violenza

Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

James PerugiaDallo sport alla politica passando per lo spettacolo, si stanno dando tutti da fare per partecipare alla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne di domenica prossima. Durante il weekend ad esempio giocatori e arbitri di Serie A entreranno sul terreno di gioco con un segno rosso sul volto. La Serie A, in collaborazione con WeWorld Onlus, ha presentato la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne: #unrossoallaviolenza, con Rossella Brescia madrina dell'evento.Un segno rosso sul volto contraddistingue anche la campagna #nonènormalechesianormale, lanciata con un video da Mara Carfagna, a cui hanno aderito esponenti del mondo della cultura, dello spettacolo e dell'informazione. La Giornata internazionale contro la violenza sulle donne è stata istituita il 17 dicembre 1999 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite: la data del 25 novembre è stata scelta per ricordare il brutale assassinio di tre sorelle domenicane (avvenuto proprio quel giorno del 1960) considerate come rivoluzionarie per il loro impegno nel contrastare il regime del dittatore Rafael Leonidas Trujillo.In tante città italiane si inizia già domani. A Roma si terrà infatti sabato la manifestazione nazionale del movimento Non una di meno, contro la violenza di genere, con partenza del corteo alle ore 14 da piazza della Repubblica. A Milano, da oggi e fino a domenica, si tiene invece la nona edizione del WeWorld Festival (organizzato dall'omonima onlus) che prevede conversazioni, musica, film, performance e mostre che ruotano attorno alla donna. Tra gli ospiti l'astronauta Samantha Cristoforetti e il regista Marco Tullio Giordana, oltre al Terzo Segreto di Satira. Domani anche la nazionale di rugby, impegnata all'Olimpico contro gli All Blacks, scenderà in campo con magliette ad hoc dietro le quali saranno indicati i numeri della violenza di genere.