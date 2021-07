Donnarumma Superman, Chiellini annienta Kane Mancio bravo a rischiare e tutta la squadra lo segue

DONNARUMMA 9

Gigio ti amiamo. Sul gol non può nulla, sui rigori diventa Superman. E ci fa tanto godere ancora

DI LORENZO 7

Al primo enigma Shaw fa male. A far più rabbia è il mancato coraggio in fase offensiva. Le gambe tornano solide nella ripresa

BONUCCI 9

Risbatte in faccia agli inglesi i fischi durante l'inno quando mette il piedone per il gol. Leone dietro, leone sui rigori. Leonardo!

CHIELLINI 9

E' Re Giorgio. Corre a ricucire gli strappi senza perdere di vista Kane e andando ad accorciare i metri di corsa di Sterling. Un solo errore: al 96'. Monumental

EMERSON 7

Nel primo tempo l'unico a rispettare le distanze di sicurezza concedendo a Trippier libertà. Poi ringhia sulla corsia (118' Florenzi ng)

BARELLA 6

Il clima è come piace a lui ma Nicolò non ha la solita tempra. E' nervoso, forse stanco. Rice lo sovrasta (54' Cristante 6,5: aumenta l'intensità)

JORGINHO 7

Difficile trasmettere calma nell'inferno di Wembley. Dopo i primi 20' di agonia riprende il ciak in mano ma non è un film d'autore sul rigore

VERRATTI 8

Accerchiato dai leoni inglesi ci mette mezz'ora a trovare la chiave per uscire. Quando lo fa zittisce tutta Londra: da Piccadilly ad Angel. (96' Locatelli 7: ci prova)

CHIESA 8

Datemi la palla, faccio io. E' ancora Federico a cercare di risolvere i problemi offensivi azzurri tirando fuori il coniglio dal cilindro. Pickford non abbocca ai trucchetti, gli altri sì (85' Bernardeschi 7: compito arduo)

IMMOBILE 6

La Perfida Albione gli soffia sul collo. Non gli arrivano tanti palloni ma pure lui se li cerca poco (64' Berardi 6,5: costringe Maguire a rivedere le priorità)

INSIGNE 7

Emozione, forse troppa. Punge poco e protegge ancora meno l'alveare nella prima mezz'ora. Poi mostra seta e raso (91' Belotti 6: errore che non pesa)

MANCINI 9

Il Mancio è nella storia. Ha tutti e tutto contro ma conquista Wembley con una prova di sofferenza in cui ha il coraggio di cambiare e rischiare.

Lunedì 12 Luglio 2021

