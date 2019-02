Donnarumma strepitoso Calhanoglu senza gioco

Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

DONNARUMMA 7,5Un miracolo dietro l'altro, fino all'apparizione improvvisa del predestinato Zaniolo. Una rete secondo parabola nel nome dell'imbattibilità che durava in campionato dal 29 dicembre 2018 a.C.CALABRIA 5,5Kolarov, Florenzi, poi El Shaarawy. Una domenica davvero poco romantica, tutta di corsa.MUSACCHIO 5,5Poteva essere una prestazione davvero molto... Schick. Peccato per quel quasi autogol che cambia la partita in meglio per la Roma.ROMAGNOLI 6,5Tiene in piedi la Champions rossonera in ogni modo, in qualunque situazione di gioco.RODRIGUEZ 5A volte gli tocca fare pure parte della porta per non far entrare la palla, pur di far parlare di sè. Che lavoraccio sporcoKESSIE 6Quando il gioco si fa duro, lui c'è sempre. Ci mette i suoi muscoli e la solita grande corsa.BAKAYOKO 6,5Gioca ormai da play davanti alla difesa, gioca da Desailly e un pò da Rijkaard. Da riscattare anche senza scontiPAQUETA' 7Non è (ancora) Kakà ma come Ricky da quando ha messo piede in campo non è mai più uscito, se non quando ce la fa più (32' st Castillejo 5: Il fantasma dell'Olimpico).SUSO 5,5Qualche slalom, un rigore richiesto e nient'altro. Davvero poco per uno che porta il nome di Jesus (42' st Laxalt 6: va vicinissimo a regalare i tre punti al Milan al crepuscolo della sfida, gettato tre minuti prima nella sfida).PIATEK 6,5Bang, bang e anche la Roma cade a terra, ai suoi piedi (41' st Cutrone 6: si fa sentire, fa sapere che lui c'è sempre).CALHANOGLU 5Altri novanta minuti senza gioco, idee e un tiro in porta per il preferito di casa Gattuso. Inspiegabile.GATTUSO 6,5Altro che Pipita, il suo Milan va avanti in campionato grazie alla Pipa, alla coppia Piatek+Paquetà. Un punto sofferto, uno di quelli pesanti. Uno di quelli che a fine campionato potrebbero fare la differenza. Giusto, Rino?