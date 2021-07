Donnarumma: «Noi non molliamo mai» Chiesa: «Questa finale è per Spinazzola»

Fabrizio Ponciroli

C'è tanta felicità in casa azzurra per la conquista della finalissima ad Euro 2020. Donnarumma, eroico ai rigori, è al settimo cielo: «Emozione indescrivibile. Ero sereno perché sapevo di poter aiutare la squadra. Siamo stati fantastici, ringrazio tutti. Adesso manca solo l'ultimo passo per coronare il nostro sogno». Una battuta anche sulla Spagna: «Sono fortissimi, ma questa Italia ha un cuore grande. Noi non molliamo mai, abbiamo lottato fino alla fine. Comunque, grande merito alla Spagna che ci ha messo in difficoltà». Soddisfatto anche Bonucci: «È stata la partita più difficile che abbia mai giocato in tutta la mia carriera. Complimenti alla Spagna per quello che ha messo in campo. Ancora una volta questa squadra ha dimostrato la resilienza che ci contraddistingue come italiani. La sorte ci ha premiato alla lotteria. Grande Gigi (Donnarumma, ndr), grandi tutti, grandi quelli che hanno calciato i rigori».

Il difensore azzurro sottolinea il cuore dell'Italia e guarda già al futuro: «Abbiamo portato a casa un risultato storico. Ora manca quel centimetro, dobbiamo recuperare le forze nei prossimi giorni. Non dobbiamo accontentarci e ripresentarci alla finale con la voglia di finire il lavoro», chiude il senatore bianconero, colonna della Nazionale di Mancini. Parole significative anche da parte di Chiesa, autore del gol che ha portato in vantaggio l'Italia: «Siamo una grande squadra, la Spagna ha dimostrato di essere una formazione di grande livello, gioca un grande calcio, ma noi non siamo stati da meno. Siamo stati squadra anche nei rigori. È una grandissima soddisfazione». L'attaccante della Nazionale non dimentica Spinazzola: «Dedichiamo sicuramente la vittoria a Spina. Ora speriamo di regalargli una grande gioia in finale».

Sull'immediato futuro: «I giorni sono pochi per recuperare ma per tutta questa stagione abbiamo giocato ogni tre giorni, quindi siamo anche pronti per farcela», la chiosa dell'esterno offensivo azzurro.

