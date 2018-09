Donnarumma: «Milan da Champions»

Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Napoli e Roma prima, Polonia e Portogallo (forse) poi. Gianluigi Donnarumma è ancora il numero uno del Milan di Rino Gattuso come dell'Italia di Roberto Mancini. Un numero uno pronto ad «accettare sempre le critiche» perchè Gigio è «un ragazzo tranquillo che lavora sempre al massimo». Il titolare comunque è sempre lui, nonostante la concorrenza spietata.Intanto, Il successo sulla Roma ha riportato il sereno a Milanello e la voglia di guardare avanti. «Il nostro obiettivo è riportare il Milan dove merita, cioè in Champions League. Faremo di tutto per raggiungere la qualificazione. Siamo un grandissimo gruppo. La vittoria contro la Roma l'abbiamo voluta e cercata tutti, è stata una bella emozione».Donnarumma sottolinea l'effetto positivo della dirigenza formata dai grandi ex: «È davvero emozionante vedere tutti insieme Maldini, Leonardo e Kakà. Ti mettono un po' di soggezione, ma ti danno anche grande carica per riportare il Milan in alto». (L.Ucc.)