Donnarumma grande non solo ai calci di rigore Chiesa, notte magica. Toloi sempre in difficoltà

DONNARUMMA 8,5

Super Gigio Nazionale oggi è di tutti, senza procuratori. Perfetto prima, durante e dopo i rigori. Grazie.

DI LORENZO 6,5

Esame di laurea contro Alba. Non esce con la lode ma evita un gol e si danna l'anima pure a sinistra.

BONUCCI 6,5

Usa tutti i sensi per carpire i movimenti di Dani Olmo e compagni. Non ci riesce sempre vedi gol di Morata. Però che attributi.

CHIELLINI 6

Con i tre piccoletti della Spagna non ha punti di riferimento, così alza il bavero e va oltre la linea a picchiar sodo. A fregarlo però è il suo amico Morata

EMERSON 6

Ha il compito più duro, quello di sostituire il migliore dell'Europeo. Non ha gli spunti di Spina ma sfrutta qualche amnesia iberica e coglie pure una traversa (74' Toloi 5: in gran difficoltà)

BARELLA 5,5

Tarda il tiro, sbaglia più di un passaggio e non sembra troppo concentrato. Deludente (85' Locatelli 6: più impegnato ad alzare dighe che a far male)

JORGINHO 7,5

La porta è socchiusa, il pallone d'oro è lì vicino. Se guardi la partita lo vedi poco, ma se lo vedi guardi bene la partita. Come Busquets. Dopo il gol spagnolo si schiaccia ma fa godere l'Italia.

VERRATTI 5,5

L'abruzzese di Parigi affronta il talento di Pedri a fronte alta. Nel primo tempo dipinge lo spagnolo, nella ripresa nessuno dei due (73' Pessina 6: niente magie ma che orgoglio)

CHIESA 7,5

Serve pazienza, ce l'ha tutta ed esplode nella ripresa. Fa paura alla Spagna con un gol come papà e regala magie per i compagni. (107' Bernardeschi 6,5: rigore perfetto)

IMMOBILE 5,5

Dura la vita del bomber. Come rispondere? Coi gol. Che non arrivano. Spalle alla porta continua a soffrire e non va in pressing sul primo uomo. Però si spacca la schiena (62' Berardi 6,5: imprevedibilità e poca cattiveria)

INSIGNE 6

Canticchia: E cambieremo il mondo ogni volta che vuoi. Lo fa a sprazzi (85' Belotti 6,5: suda tanto ed è freddo su rigore)

MANCINI 7,5

Questa Nazionale sa anche soffrire, e sa tanto godere. Impresa storica ottenuta con le vecchie maniere contro il possesso spagnolo

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA