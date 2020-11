DONNARUMMA 7

Sempre attento e con personalità. Invalicabile.

FLORENZI 6,5

Sempre la cosa giusta al momento giusto. Ritrovato (1' st Di Lorenzo 6: fa il suo).

ACERBI 6,5

Inquadra e blocca qualsiasi avversario. Superbo.

BASTONI 7

Presente e futuro della Nazionale.

EMERSON 7

Una spina nel fianco per la difesa bosniaco. Uno stantuffo inesauribile. Si propone sempre.

BARELLA 6,5

Cresciuto esponenzialmente. In mezzo al campo è un punto di riferimento per tutti. Ovunque.

JORGINHO 6,5

A volte non lo si nota, ma orchestra il gioco azzurro con maestria. Una sola sbavatura.

LOCATELLI 7

Come Bastoni, è diventato un pilastro della Nazionale. Ci mette testa e fisico. Completo.

BERARDI 7,5

Quando prende palla, mette sempre paura. Lucido. Gol da applausi (82' Bernardeschi ng).

BELOTTI 6,5

In gol dopo un anno di attesa (82' Lasagna ng).

INSIGNE 8

L'assist per Belotti è di rara bellezza. Magico (92' Calabria: ng).

EVANI 7

Sa solo vincere e ci sta prendendo tanto gusto.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Novembre 2020, 05:01

