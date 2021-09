DONNARUMMA 6

Una sola parata, facile. Qualche piccolo brivido in fase di disimpegno (1' st Sirigu ng: inoperoso).

DI LORENZO 6,5

Segna con un cross fortunato il proprio primo gol in Nazionale. Non si fa pregare e spinge.

ACERBI 6

Ordinaria amministrazione: la Lituania in avanti è davvero poca cosa.

BASTONI 6

Supporta sovente l'azione d'attacco.

BIRAGHI 6

Pressa e induce l'avversario all'errore in occasione dell'1-0 di Kean (1' st Calabria 6,5: Mancini lo mette a sinistra, lui risponde con personalità e intraprendenza).

PESSINA 7

Si allarga spesso a destra permettendo a Bernardeschi di accentrarsi. Si inserisce con puntualità.

JORGINHO 6

Fa gli straordinari. Appena può Mancini lo cambia (17' st Castrovilli 6,5: prova a fare gioco, senza timidezze. Sfiora il 6-0 con una gran sberla che si stampa sul palo).

CRISTANTE 6,5

Come Biraghi, propizia l'1-0 di Kean con il pressing e prosegue la partita su buoni livelli.

BERNARDESCHI 6,5

Qualche errore. Ma l'assist per il 4-0 di Kean è al bacio. Passa anche il pallone a Di Lorenzo per il 5-0 involontario (17' st Scamacca 6: esordio con un colpo di testa e un paio di sponde).

RASPADORI 8

Segna un gol e mezzo di fronte al proprio pubblico. Non solo: partecipa alla manovra, viene incontro al pallone, aiuta i compagni. Se son rose fioriranno.

KEAN 8

Se il primo gol è un mezzo regalo della difesa lituana, il secondo è una vera e propria perla. Riparte alla grande in azzurro dopo aver saltato l'Europeo. Finisce il match esausto (28' st Berardi 6: entra a completare un tridente tutto del Sassuolo. Cerca la rete su punizione).

MANCINI 7

Serata perfetta: trova finalmente tanti gol dai suoi giovani. E anche il pari della Svizzera che può annullare l'effetto dell'1-1 tra Italia e Bulgaria.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA