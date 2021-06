DONNARUMMA 6

L'unica zona rossa italiana rimasta è la sua area di rigore. Terza gara, nessun gol subito e pochi interventi, Qualche fischio all'uscita (44' st Sirigu ng)

TOLOI 6

Non ha il passo di Florenzi e Di Lorenzo. Improvvisa e nel complesso regge botta

BONUCCI 6,5

Il Leonida azzurro urla presente e neutralizza la terza nazione di fila. Senza enormi sforzi (1' st Acerbi 5,5: meno attento)

BASTONI 7

L'enfant prodige della difesa azzurra non fa rimpiangere Chiellini. E si dimostra preciso pure in fase di impostazione

EMERSON 6,5

Ricordi di derby londinesi contro Bale. Predomina l'azzurro-blues dell'ex romanista

VERRATTI 7,5

Il Parigino d'Abruzzo reclama il palco d'onore. Regia senza sbavature, colpi di classe, l'assist per Pessina e tanti dubbi per Mancini in vista degli ottavi

JORGINHO 7

Se facesse l'attore sarebbe continuamente in Nomination come miglior attore non protagonista. Campione d'Europa lo è già, non per caso (30' st Cristante 6: amministra il finale senza strafare)

PESSINA 7

Ha riacciuffato l'Europeo per i capelli. Ringrazia la fortuna sbattendo con forza il Galles al tappeto con un gran gol e sfiorando la doppietta (41' st Castrovilli ng)

CHIESA 6,5

Crea più sconquassi di Edoardo I in Galles. Gli manca solo di spegnere le luci a fine partita. E far segnare Belotti

BELOTTI 5,5

Il Gallo ha voglia di alzare la cresta. I primi due canti finiscono fuori, poi sembra capire con un attimo di ritardo le intenzioni dei compagni

BERNARDESCHI 7

In molti si sono chiesti: perché lui e non Politano? Lo juventino risponde alla domanda: si danna l'anima, ispira, procura un rosso e becca il palo su punizione. Altro? (30' st Raspadori 6: esordio e argento vivo, ma la festa è quasi finita)

MANCINI 7

Cambiando gli addendi il risultato non cambia. Turn over ben calibrato col Green Pass già in tasca. L'Italia è ora attesa da una via tortuosa, ma ha i muscoli per sopportarlo. Applausi pure per un colpo di tacco.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Giugno 2021, 05:01

