DONNARUMMA 6

Deve intervenire un paio di volte nel secondo tempo sul neo entrato Zakaria.

DI LORENZO 5,5

Sbaglia un passaggio orizzontale, ma rimedia recuperando su Seferovic.

BONUCCI 5,5

Fa arrabbiare Mancini con qualche errore in fase di impostazione. In copertura non ci sono problemi.

CHIELLINI 6

Il capitano combatte con le buone e con le cattive. È sempre una sicurezza.

EMERSON 5,5

Prova a dare vivacità alla corsia sinistra, ma i risultati non sono quelli sperati dal Mancio.

BARELLA 6

Prende una botta ad un ginocchio nel primo tempo, si sfinisce rincorrendo tutti e cercando di aprire spazi per i compagni (45' st Pessina ng).

JORGINHO 5

Tira un rigore non certo da aspirante Pallone d'Oro, facendosi ipnotizzare da Sommer. Pochi guizzi, per il resto.

LOCATELLI 6,5

Si inventa gli assist per Berardi e Insigne in occasione (rigore a parte) delle opportunità più ghiotte capitate all'Italia. (32' st Verratti ng).

BERARDI 5,5

Si guadagna il rigore poi sbagliato da Jorginho, ma il gol sbagliato nel primo tempo a tu per tu con Sommer grida ancora vendetta. (14' st Chiesa 6: ha una sola palla giocabile, ma quasi va in porta).

IMMOBILE 5

Mancini ripetutamente gli chiede profondità nei suoi movimenti. La risposta dal campo non è ottimale (14' st Zaniolo 6).

INSIGNE 6

Un tiro a giro nel primo tempo e un numero nel secondo, fermato da Sommer (45' st Raspadori ng).

MANCINI 5,5

Il record solitario di 36 risultati utili consecutivi non può renderlo felice. Ancora una volta mancano cattiveria e precisione sotto porta.

