DONNARUMMA 6

Alla prima da titolare in stagione, dopo le panchine al PSG, subisce un solo vero tiro in porta ed è il tocco ravvicinatissimo di Iliev che porta al pari i bulgari. Difficile dargli evidenti colpe.

FLORENZI 5

Sbaglia due cross inusuali per lui e, incespicando, si fa scappare Despodov nell'azione della rete bulgara. Serata da dimenticare (19' st Toloi 5,5: non cambia gli equilibri di una partita non positiva).

BONUCCI 6

Fa soprattutto il regista aggiunto. Al di là dell'azione del gol la Bulgaria non crea pericoli.

ACERBI 5,5

Non riesce ad anticipare Atanas Iliev, che può così battere Donnarumma.

EMERSON 6

Partita in crescendo. Il brasiliano nel secondo tempo crea un paio di pericoli (46' st Pellegrini ng).

BARELLA 5,5

La volontà non manca, ma va spesso a sbattere contro il muro bulgaro (19' st Cristante 6: entra ed ha un paio di inserimenti promettenti).

JORGINHO 6

Con le sue geometrie cerca di rompere la ragnatela bulgara, con alterne fortune.

VERRATTI 5,5

Un solo colpo di vera qualità, un tacco nella ripresa a liberare Immobile. Ci vuole qualcosa di più.

CHIESA 7,5

Segna un gran gol nel primo tempo e sfiora il 2-1 nella ripresa. Pressoché tutti i pericoli dell'Italia partono dai suoi piedi. È anche l'ultimo ad arrendersi.

IMMOBILE 6

Bravo a toccare per Chiesa nell'occasione dell'1-0. Meno efficace in fase realizzativa (29' st Raspadori 6: entra con buona predisposizione).

INSIGNE 5,5

Le occasioni le crea, ma mostra poca cattiveria in fase di conclusione. (29' st Berardi 5,5: primi minuti stagionali senza guizzi).

MANCINI 6

Arriva a 35 risultati utili consecutivi, raggiungendo il record mondiale detenuto da Brasile e Spagna. Ma non può essere soddisfatto del risultato. .

Venerdì 3 Settembre 2021

