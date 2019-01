Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

DONNARUMMA 6,5Le grandi mani non lo tradiscono e ora sta diventando bravino anche con i piedi.ABATE 7Sembra essere tornato il ragazzino di una volta. Bello, sempre biondo e con due polmoni infiniti.MUSACCHIO 6,5Se la prende con i più piccoli. Prima Insigne, poi anche Mertens...ROMAGNOLI 7Altra cena a base di Milik e biscotti al miele...LAXALT 6,5E' proprio il caso di dirlo: bentornato Diego, ma che fine avevi fatto?. Ma soprattutto: che bel pallone quello per Piatek.KESSIE 6,5Là in mezzo fa a botte con tutti e il bello è non ne prende mai.BAKAYOKO 7,5Ci mette il fisico e ancora grande qualità. Non sbaglia mai un pallone. Chiude tutto dietro, si propone in avanti e tira anche. What's else?PAQUETA' 6,5Nemmeno stvolta riesce a giocare novanta minuti. Ma il processo di crescita continu (40' st Rodriguez ng).BORINI 5,5Non sempre il jolly del tuo mazzo ti cambia la partita. Non a caso si cerca un esterno nelle ultime ore di mercato (15' st Calhanoglu 5: come al solito).PIATEK 8Ultim'ora: sparatoria a San Siro! Si salvi chi non tifa per il Milan. Non c'è che dire, un grande attaccante, un altro bel regalo di Preziosi agli amici rossoneri di sempre (33' st Cutrone 6: l'applauso di San Siro vale più di un gol).CASTILLEJO 5,5Davanti non combina niente di pericoloso. Per fortuna sua e di Rino sa difendere. E in questo ci mette cuore e corsa.GATTUSO 7Quarto posto in campionato e semifinale di Coppa Italia. Cosa può fare di più Rino con questa squadra che cammin facendo ha perso Bonaventura, Biglia e infine Higuain? Questo Milan sa lottare, sa soffrire e sa colpire. Una bella rivincita contro chi non credeva in lui.