DONNARUMMA 6,5

A fine primo tempo gli chiedono i soldi del biglietto. Nella ripresa ripaga la presenza con due parate da sceicco

DI LORENZO 7

E' una notte che profuma di avventura. Il terzino del Napoli binda la fascia destra concedendo ben pochi respiri di sollievo a Rodriguez

BONUCCI 7

Si divora mezzo attacco svizzero come se fosse cioccolata fondente. E lo fa senza sporcarsi i baffi

CHIELLINI 6,5

Embolo e Seferovic hanno meno anni ma non più fame. Torna King Kong ma il Var lo penalizza. Poi si arrende (24' pt Acerbi 6,5: un po' d'emozione, prima di prendere il controllo)

SPINAZZOLA 7,5

Da Vinci, per come inventa spazi e disegna magie. Propulsivo tanto da sorprendere pure i compagni quando raggiunge il fondo e mette palloni da tre stelle Michelin. L'uomo in più. Che cala un po' nel finale

BARELLA 6,5

Duello d'astuzia con Xhaka. Parte disattento. Poi gestisce il dominio azzurro e appoggia per il raddoppio di Locatelli (86' Cristante ng)

JORGINHO 7

Come al solito: poco lo vedi, tanto lo senti. Soprattutto nei rari momenti complicati. Top mondiale nel suo ruolo

LOCATELLI 8,5

Fa le cose per bene, anzi fa le cose meravigliosamente. Avvia e conclude l'azione del vantaggio, raddoppia da fuori e per il campo padroneggia con eleganza e concretezza. A fine Europeo vale più di 50 milioni. Se saltelli segna Locatelli urla l'Olimpico. (86' Pessina ng)

BERARDI 7

L'effetto sorpresa poteva svanire. E invece no. Assist al bacio per Locatelli e tanto lavoro sporco (69' Toloi 6,5: rinforza il muro e non solo)

IMMOBILE 7

Gioca tanto per la squadra, si divora tre gol ma l'Olimpico ci crede. Pure lui, ed ecco il tris

INSIGNE 7

Quel 10 addosso gli sta di un bene. A volte esagera tra tacchi e piroette, ma nulla è lasciato al caso e ogni pericolo parte dalle sue telefonate (69' Chiesa 6,5: è party anche per lui)

MANCINI 8

Ha plasmato una squadra che sa cosa vuole, quando lo vuole e come lo vuole. Fin qui nessuna nazionale ha espresso il gioco degli azzurri. E' rock, alla Maneskin

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Giugno 2021, 05:01

