DONNARUMMA 5,5

Fischiato per tutta la partita, rischia una figuraccia tremenda (salvato dal palo). Nel finale evita la rete del possibile 3-0.

DI LORENZO 5,5

Spesso in ritardo, fatica a chiudere sulla sua fascia di competenza. In attacco non incide.

BONUCCI 4

Lascia la squadra in 10 uomini. Evitabilissimo il primo giallo per proteste. Errore grave per uno con la sua esperienza.

BASTONI 5

Sul primo gol di Ferran Torres si fa trovare impreparato. In difficoltà per tutta la partita. Spaesato e confuso.

EMERSON 6

Si propone spesso, cercando di infilare l'attenta difesa delle Furie Rosse. L'impegno è lodevole.

BARELLA 5,5

Fatica enormemente a trovare la sua comfort zone. Tocca troppi pochi palloni. Poche idee degne di nota (26' st Calabria 6: fa il suo a centrocampo).

JORGINHO 6

Sbaglia un paio di facili appoggi. Non riesce a ragionare. Ha il merito di non arrendersi mai (19' st Pellegrini 6,5: si butta nella mischia e segna pure).

VERRATTI 5,5

Cerca di inventare la grande giocata che possa scuotere l'Italia. Sempre aggredito, perde lucidità (13' st Locatelli 6: intelligenza tattica superiore alla media).

CHIESA 6,5

Si presenta a San Siro con un gran destro. Ogni volta che ha la palla crea elettricità nell'aria. La riapre a pochi minuti dalla fine.

BERNARDESCHI 5

Fuori dal gioco e quasi irritante. Si fa notare solo per una conclusione. Non può fare il falso nueve (1' st Chiellini 7: entra e fa sentire i tacchetti. Marcatore vero).

INSIGNE 5

Fallisce un gol gigantesco che avrebbe cambiato il corso del match. Come un piano scordato (13' st Kean 5,5: corre tanto, poco concreto).

MANCINI 5

Ha tante attenuanti, soprattutto la mancanza di punte vere. La sua striscia di imbattibilità si ferma a 37.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA