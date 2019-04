Donna sgozzata in casa colpita con una lama

È giallo sulla morte di Lucia Benedetto, la donna di 50 anni che ieri pomeriggio è stata trovata senza vita nel suo appartamento in via Sicilia, a Sesto San Giovanni (Milano). A ucciderla un profondo taglio alla gola inferto probabilmente con un coltello che è poi stato trovato in casa. Il cadavere era disteso in salotto, lo ha scoperto attorno alle 18.50 il marito di 55 anni al ritorno dal lavoro. Per buona parte della serata gli investigatori hanno tenuto aperta anche l'ipotesi del suicidio ma col passare delle ore è diventata sempre più solida la pista dell'omicidio.

I carabinieri del nucleo investigativo escludono che possa essere stato il marito e hanno cercato a lungo il figlio 21enne che vive in casa con i genitori. Al vaglio dei militari, coordinati dalla Procura di Monza, le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e il traffico telefonico della donna e dei suoi famigliari. Le indagini si concentrano sulla vita della Benedetto e in particolare sulle sue ultime ore. La porta era chiusa dall'interno e non ci sono segni di effrazione che possano far pensare a un intruso, ciò significa che la vittima ha aperto la porta al suo assassino e probabilmente lo conosceva. Questo potrebbe restringere il cerchio attorno ai sospetti. Dalle prime indiscrezioni sembra che dall'abitazione non manchi nulla, né gioielli né contanti rimasti in bella vista. Ciò darebbe un'indicazione sull'autore dell'omicidio e sul possibile movente.

