DONNA MULTATA

Multata prima ancora di poter guidare. È quasi un record quello realizzato da una donna, che si è presentata all'esame di teoria per la patente al volante di un auto di grossa cilindrata. «Non sapevo come raggiungere la Motorizzazione in altro modo», ha provato a giustificarsi con gli agenti della Polizia stradale, che l'hanno multata. Unica consolazione, l'aver finalmente passato - al terzo tentativo - il test scritto. Protagonista della vicenda, accaduta a Biella, è una 42enne di origine nigeriane. Come un'automobilista qualsiasi, la donna è arrivata a bordo di un'auto di grossa cilindrata e ha parcheggiato proprio di fronte agli uffici della Motorizzazione civile dove doveva sostenere, appunto per la terza volta, l'esame di teoria per conseguire la patente.

L'aspirante automobilista non si è posta il problema di essere alla guida nonostante non avesse ancora la licenza. Una patente la donna ce l'ha, ma nel suo paese d'origine e in Italia non è valida.



Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021, 05:01

