Martedì 23 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Donna con bambino, opera del 1961, in dialogo con Apollo e Dafne di Bernini. Una figura seduta che guarda a Paolina Borghese di Antonio Canova. Una testa femminile posta in relazione con gli autoritratti di Bernini.Sono 56 le opere di Picasso, realizzate tra 1905 e 1964, esposte nella mostra Picasso. La Scultura, prima esposizione in Italia dedicata a Picasso scultore appunto, che, ideata da Anna Coliva (direttrice Galleria Borghese) che firma la curatela con la nipote dell'artista Diana Widmaier-Picasso, storica dell'arte, sarà ospitata alla Galleria Borghese fino al 3 febbraio. La mostra prosegue il lavoro di indagine avviato da tempo dalla Galleria Borghese sulla scultura e, articolata per tematiche, tra storie e miti, corpi e figure, oggetti e frammenti, si fonda sul dialogo delle opere di Picasso con quelle della collezione permanente, che l'artista, stando a lettere e testimonianze, ha visto nel 1917, in occasione del suo viaggio a Roma e a Napoli. Ad arricchire l'iter espositivo una selezione di fotografie, anche inedite, scattate a Picasso nel suo atelier proprio tra molte delle opere esposte, e un video che testimoniano l'importanza della scultura nel suo processo creativo e anche come momento intimo di studio, indagine e riflessione. L'esposizione è sostenuta da Fendi. (V.Arn.)