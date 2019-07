Donatella Aragozzini

Una lunga gavetta, dalle tv locali al Tg2, passando per programmi come Umomattina, Cronache animali e, per tre edizioni, S'è fatta notte con Maurizio Costanzo. Con questo bagaglio di esperienze Lisa Marzoli è approdata, insieme a Beppe Convertini, al timone de La Vita in Diretta Estate, che nel pomeriggio di Rai1 sta facendo registrare un ottimo 17% di share media.

Soddisfatta del risultato?

«Molto, abbiamo toccato il 18,2%, ascolti quest'anno mai raggiunti nemmeno in inverno».

Come si trova con Convertini?

«Le nostre professionalità sono molto diverse, io vengo dal giornalismo, lui è attore, ma ognuno fa il suo e non abbiamo mai avuto screzi. Io lo aiuto quando dobbiamo trattare la cronaca, mentre lui mi dà una sferzata di energia positiva con la sua allegria».

È vero che ha studiato il programma prima di accettarne la conduzione?

«Sì, per un mese sono stata tutti i giorni in studio o in redazione o in regia per capirne le tre anime, questo mi ha aiutato a partire tranquilla».

Che edizione sarà?

«Un prolungamento di quella invernale perché la struttura è identica, a parte i collegamenti dalle spiagge: due ore al giorno di diretta con 10-11 storie da raccontare, toccando tutti i temi, tranne la politica».

La vedremo su Rai1 anche in autunno?

«Io sono in organico al Tg2 e da quel che ho capito il direttore mi vuole lì. Per la prossima stagione sto valutando alcune proposte».

Preferisce condurre il telegiornale o i programmi?

«Non l'ho ancora capito, mi piace alternare le esperienze».

riproduzione riservata ®

Martedì 9 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA