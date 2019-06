Donatella Aragozzini

Una grande serata di intrattenimento, spettacolo e solidarietà, alla quale potranno assistere gratuitamente dal vivo 12mila persone, per celebrare la bellezza di Genova e la voglia di reagire a 10 mesi dal crollo del Ponte Morandi.

È Ballata per Genova, che Rai1 e Radio1 trasmetteranno in diretta il 14 giugno a partire dalle ore 21.25. Promosso da MSC Foundation, Regione Liguria e Comune di Genova e prodotta da Arcobaleno Tre, l'evento sarà presentato da Antonella Clerici, Amadeus, Luca e Paolo (foto) e Lorella Cuccarini. E vedrà la partecipazione di grandi nomi della musica italiana: sull'imponente palco di 1250 metri quadrati allestito in piazzale Kennedy, scenografie di Gaetano & Chiara Castelli, si esibiranno infatti Laura Pausini, Gino Paoli con Danilo Rea, Biagio Antonacci, Raf e Umberto Tozzi, Arisa, Cristiano De Andrè, The Kolors, Elodie e un inedito trio formato da Piero Cassano, Vittorio De Scalzi e Franco Gatti, raffinati cantautori e fondatori rispettivamente dei Matia Bazar, New Trolls e Ricchi e Poveri. In scena anche Anna Mazzamauro, la mitica signorina Silvani tanto amata da Fantozzi, personaggio inventato dall'indimenticato genovese Paolo Villaggio. Durante la serata verrà inoltre attivata una raccolta fondi per finanziare un innovativo progetto di riqualificazione urbana della zona del Ponte Morandi, il Parco del Mare destinato soprattutto a bambini e famiglie, un'iniziativa che già in questi giorni e fino al 23 giugno si potrà sostenere anche con un sms o una chiamata da fisso al numero solidale 45585.

Mercoledì 5 Giugno 2019, 05:01

