Donatella AragozziniUna fiction su Leonardo Da Vinci e una sulla Roma degli anni 60. Sono le due coproduzioni Rai e France Televisions annunciate ieri al Prix Italia di Capri, che vedrà probabilmente anche il coinvolgimento della tedesca Zdf. La serie sul genio del Rinascimento, che avrà un budget tra i 24 e i 30 milioni di euro, andrà in onda nel 2019 nel cinquecentenario della morte e ognuno degli 8 episodi sarà dedicato ad una delle sue opere. «Leonardo era un uomo complesso, figlio illegittimo, gay e mancino spiega Tinni Andreatta, direttore di RaiFiction Entreremo nella sua anima attraverso Caterina, una sua modella».La città eterna, ambienta invece nel 1963, nella Roma della Dolce vita al tempo della visita di John Fitzgerald Kennedy, parte da un fatto di cronaca realmente accaduto, l'omicidio di una giovane attrice. «Abbiamo immaginato l'arrivo di una ragazza francese, amica dell'attrice uccisa, e il ritrovamento di un'agenda piena di indirizzi di soli uomini accanto al corpo della vittima prosegue la Andreatta L'indagine coinvolgerà non solo l'alta borghesia e l'ambiente della dolce vita, ma andrà a toccare anche il clima della guerra fredda dell'epoca».Tra i titoli più attesi targati RaiFiction, altre tre coproduzioni internazionali, ovvero I Medici 2 incentrata su Lorenzo il Magnifico (in onda il 23 ottobre), L'amica geniale dall'omonimo bestseller di Elena Ferrante (il 1° novembre) e Il nome della rosa con John Turturro e Rupert Everett (nel 2019), ma anche due progetti tutti italiani come L'Aquila Grandi speranze di Marco Risi, sul dopo terremoto visto dagli adolescenti, e il tv movie su Mia Martini, entrambi attesi nel 2019.