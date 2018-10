Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Donatella AragozziniUn latitante siciliano che vive recluso in una villetta-bunker nel Nord e ad ogni squillo di campanello si rifugia in uno dei tanti nascondigli segreti, corridoi e cunicoli costruiti per sfuggire alla polizia. Una moglie un po' svampita. Due figli settentrionali di nascita ma mafiosi di formazione. Una zia accanita scommettitrice e uno zio che da 12 anni non mette il naso fuori casa ma si illude di viaggiare ascoltando tutto il giorno Isoradio. Sono i protagonisti della serie comedy I Topi, scritta, diretta e interpretata da Antonio Albanese, in onda il 6, 13 e 20 ottobre alle 21.40 su Rai3 e in anteprima online da oggi su RaiPlay: una fiction che, ancor più de La mafia uccide solo d'estate, ironizza su Cosa Nostra e la ridicolizza con situazioni surreali e al limite del grottesco.«Ho narrato lo stile di vita dei latitanti usando l'ironia e il paradosso con l'intento di far emergere il ridicolo e l'assurdità di quella condizione spiega l'attore si può ridere di tutto, ma c'è modo e modo, ci vuole rispetto. Questo personaggio è maschilista, ignorante e stupido, fa di tutto per non andare in galera ma è in galera da anni. Il titolo vuole dare anche l'idea di chi infetta la società: i topi vivono sottoterra ma esistono, la speranza è seppellirli con una risata». «Mi è scattata l'idea tre anni fa, guardando un video in cui c'era un uomo disperato che usciva da un armadio dopo 8 mesi vissuti in un bunker aggiunge Usciva tendendo le mani dicendo quasi grazie, ho riso e ho pensato: è un deficiente». Nel cast anche Lorenza Indovina, Tony Sperandeo e Nicola Rignanese. Su un'eventuale seconda stagione, Albanese è possibilista: «Queste prime tre serate sono una buona partenza per capire».