Donatella AragozziniTre spettacoli in meno di un mese. Riccardo Rossi porta alla Sala Umberto la sua trilogia, ovvero L'amore è un gambero (da domani al 5 febbraio), That's life (12-17 febbraio) e Viva le donne! (26 febbraio-3 marzo).Come le è venuto in mente?«L'idea è del mio manager: visto che non ho potuto scrivere un nuovo spettacolo per l'impegno televisivo, ha proposto di riportare a teatro, in sequenza, i tre che hanno un filo narrativo. I sentimenti, gli aspetti della vita e la netta superiorità delle donne. Però è una follia mnemonica. Anche se li ho scritti io, è una gran fatica ricordarli tutti...»L'impegno televisivo è I miei vinili, il giovedì su Rai3.«Sì, un programma che mi sta dando tante soddisfazioni. Andremo in onda fino a marzo, tra i prossimi ospiti ci saranno Amadeus, Andrea Purgatori e Ilenia Pastorelli. Sono felice che, dopo le prime due edizioni trasmesse su Sky, la terza ci sia stata chiesta dalla Rai».Ce ne sarà anche una quarta?«Ci stiamo pensando perché parecchi personaggi ci hanno detto di voler venire: raccontarsi attraverso la musica è qualcosa di inedito e il vilile evoca ricordi».L'ultimo film che ha interpretato, Natale a 5 stelle, è una produzione Netflix: ha notato differenze?«No, anzi mi sono sentito in famiglia perché ho ritrovato la stessa troupe e parte degli attori di Un matrimonio da favola. Mi ha fatto molto piacere fare l'ultimo film scritto da Carlo Vanzina, la sua perdita mi ha molto addolorato».Con Vanzina ha lavorato spesso. Ma come ha cominciato?«Sono un autodidatta. Nel 1983 m sono presentato ai casting di College senza nemmeno avere delle fotografie, Castellano mi ha trovato simpatico e ho iniziato a fare film. Ma finché non ho portato a teatro un mio spettacolo non credevo di poter fare anche l'autore».E invece è diventato perfino autore di Fiorello.«Sì, la moglie gli ha fatto leggere dei pezzi miei e lui mi ha chiamato per Fiorello Show, nel 2009. E per Edicola Fiore sono stato l'osservatore romano: giravo l'Italia e di ogni città trovavo le incongruenze».Ha recitato in diversi film per ragazzi, da College a Scusa ma ti chiamo amore: come è cambiato il filone?«È cambiato abbastanza, i film di un tempo non sarebbero riproponibili oggi. Internet ha tolto un po' di innocenza».riproduzione riservata ®