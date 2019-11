Donatella Aragozzini

Tornano le storie dei piccoli pazienti del Bambino Gesù, delle loro famiglie e dei medici e paramedici che quotidianamente si prendono cura di loro. Riparte domani su Rai3, con una puntata speciale in prima serata da 90 minuti (le altre 7, da 50 minuti, andranno in onda dal 24 novembre la domenica in seconda serata), la docu-serie di Simona Ercolani Dottori in corsia, che quest'anno vanta la partecipazione straordinaria di Federica Sciarelli come guida e voce narrante. Prodotta da Stand by Me in collaborazione con RaiFiction, la serie racconta casi di media e alta difficoltà all'interno dell'ospedale pediatrico più grande d'Europa, un polo d'eccellenza che ha il vanto di essere l'unico del Vecchio Continente in grado di rispondere a tutte le esigenze trapiantologiche. E infatti tra i protagonisti di questa edizione ci sono anche il piccolo Alex, arrivato dall'Inghilterra per un delicato e particolare trapianto di midollo, e la trentenne Giulia, che proprio qui, 26 anni fa, ha ricevuto un cuore nuovo, con tecniche all'epoca sperimentali. Oltre alle vicende di chi è ricoverato, vengono infatti ripercorse anche quelle di chi la malattia l'ha sconfitta. Anzi, per la Sciarelli questa è stata una conditio sine qua non. «Prima di accettare ho messo un paletto: le storie che raccontiamo anche se hanno un inizio difficile, devono essere tutte a lieto fine spiega ho chiesto che non si indugiasse troppo sul dolore, proprio perché sono bambini. Venire a contatto con esperienze così dure è di grande insegnamento. Aiuta ad apprezzare di più anche le piccole cose che ti circondano. È una grande lezione di vita».

riproduzione riservata ®

Venerdì 15 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA