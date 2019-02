Donatella Aragozzini

Torna la serie che si occupa di persone sparite nel nulla. Prende il via stasera, alle 22.00 in prima visione su Crime+Investigation (canale 119 di Sky), la seconda stagione di Scomparsi, 6 nuovi episodi che vedranno ancora Pietro Orlandi il fratello di Emanuela, la quindicenne cittadina vaticana di cui si sono perse le tracce nel 1983 attraversare l'Italia incontrando familiari e amici di chi non è più tornato a casa e, dopo indagini vane e in alcuni casi frettolose, rischia di finire negli archivi della giustizia.

«Quando mi hanno proposto il programma ho accettato con piacere perché durante le manifestazioni organizzate per Emanuela sono entrato in contatto con tantissime di queste famiglie e mi sono reso conto di come molte vivano nel silenzio - spiega Orlandi - essere lì mi dà la sensazione che in qualche modo io possa aiutare ad alleviare il dolore, l'idea di farli parlare penso sia utile. Non riesco ad essere freddo». Le storie trattate «sono state spesso dimenticate e non approfondite. Purtroppo, se un caso viene fuori mediaticamente, si muovono anche le Forze dell'Ordine, sennò cala il silenzio - prosegue - la verità e la giustizia sembrano utopie, invece dovrebbero essere la normalità, i principi fondamentali di ogni Stato che si reputa civile». La prima puntata sarà dedicata a Domenico D'Amato, giovane rapper emergente conosciuto con il nome d'arte Dome Dama, scomparso tre anni fa da Molinella, in provincia di Bologna: una scomparsa passata quasi inosservata perché in quei giorni tutti i riflettori erano puntati sulla caccia a Igor il Russo, che seminava morte nella sua fuga in quella stessa zona.

