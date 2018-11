Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Donatella AragozziniSono trascorsi 30 anni da quando Serena Dandini portò per la prima volta sul piccolo schermo la comicità tutta al femminile con uno show rivoluzionario da lei ideato (con Valentina Amurri e Linda Brunetta) e condotto, La tv delle ragazze. Un anniversario che Rai3 celebra con una nuova edizione di quel programma cult, oggi come allora firmato dal triumvirago, che avrà stavolta come sottotitolo Gli Stati Generali 1988-2018: 4 puntate-evento, da giovedì in prima serata, che riunirà gran parte delle storiche protagoniste Francesca Reggiani, Cinzia Leone, Sabina Guzzanti, Carla Signoris, Angela Finocchiaro, Maria Amelia Monti, Lella Costa, Syusy Bladi e alcune nuove leve come Federica Cacciola, alias Martina Dell'Ombra, e le Sbratz, trio nato sul web.«Non sarà un remake o un festeggiamento con il repertorio del passato», precisa la conduttrice, «ma un'assemblea permanente per capire come erano, come sono diventate e dove vanno le ragazze 2.0». Sketch di oggi e di ieri si alterneranno dunque a falsi spot, tutorial «per spiegare agli uomini la differenza tra molestie e corteggiamento», satira politica e di costume (con le parodie della Guzzanti, che sarà Maria Elena Boschi e Marco Travaglio), interviste a donne valorose (come l'81enne Amalia Ercoli-Finzi, prima donna ingegnere aerospaziale in Italia) e camei di attrici note come Paola Cortellesi, Anna Foglietta, Alba Rohrwacher, Cristiana Capotondi e Isabella Ragonese. Per la Dandini è il ritorno in Rai dopo 7 anni di assenza. «Per me non è né una rivincita né una rivalsa spiega all'epoca non gradii l'allontanamento, fu pretestuoso, ma mi ha permesso di fare cose meravigliose, ho fatto teatro e scritto libri».