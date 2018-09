Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Donatella AragozziniSi sarebbe dovuto intitolare Quelli che il sabato, per far subito intendere la stretta parentela con Quelli che il calcio. Poi, colpo di coda, il nuovo contenitore di Rai2 dedicato alla Serie B, in onda in diretta da Napoli dal 15 settembre alle 13.30 (e in contemporanea su Radio2 condotto da Angela Rafanelli e Mauro Casciari), è diventato B come sabato, forse per distaccarsi ed evitare antipatici paragoni. «Cercheremo di fare qualcosa di differente, anche perché abbiamo piazze diverse conferma Gabriele Corsi (nella foto a sinistra), che condurrà il programma insieme ad Andrea Delogu con i commenti tecnici di Marco Mazzocchi (e le incursioni di Gigi e Ross) sarà un po' più virato verso lo sport, daremo lustro e visibilità alle nostre eccellenze sportive, gli schermidori, la campionessa mondiale di apnea, il tre volte campione del mondo di sci nautico... ecco, vorremmo raccontare belle storie di passione e creare momenti divertenti, in un'atmosfera rilassata, per dare freschezza al sabato di Rai2 sperimentando qualcosa di nuovo».Non solo calcio, dunque, anche se ovviamente in primo piano ci sarà il campionato di Serie B. «Sono le partite più belle, più vere, più sentite, perché non ci sono gli interessi continua il conduttore, reduce da una trionfale stagione alla guida di Reazione a catena Ci sono persone che fanno chilometri per andare a vedere la propria squadra del cuore anche se milita in una serie minore, io ad esempio sono andato a vedere la Lazio a Monopoli in autobus. E poi noi abbiamo dei comuni meravigliosi, siamo un paese provinciale anche nel senso bello del termine e cercheremo quindi di essere splendidamente provinciali».