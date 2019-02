Donatella Aragozzini

Serie factual di grande qualità, come l'epica The Jesus Code sulla vita di Gesù e Italiani di carta in cui Paolo Mieli racconta i grandi giornalisti e scrittori del nostro paese, e format visual radio, ovvero programmi radiofonici ripresi dalle telecamere tv. È di quest'alternanza che vive NSL, il nuovo canale dedicato alla salvaguardia dell'ambiente e del mondo animale, i diritti umani, la cultura in tutte le sue sfumature e l'informazione senza filtri e senza ideologie politiche, presente su digitale terrestre, Sky (alla posizione 816 della piattaforma), Tivùsat (canale 57) e radio FM (alla frequenza 90.0 a Roma e nel Lazio, prossimamente anche in Lombardia).

Tutti i device sono in contemporanea quando c'è la visual radio, mentre durante le serie le trasmissioni proseguono in Fm con programmi ad hoc condotti, tra gli altri, da Valentina Correani (The Voice of Italy), Diletta Parlangeli (Kudos), Eloisa Del Piai (Radio Deejay) e Daniela Martani (Grande Fratello). «NSL è un canale alternativo che offre programmi di qualità in anteprima spiega la ex hostess del Gf (foto) io condurrò con Anto Aversano e la Giangiola alle 17 Quasi amici, uno sguardo sull'attualità in cui vedremo la notizia più importante della giornata e ne discuteremo con esperti: ci divideremo tra serio e faceto e saremo anche irriverenti». Accanto ad Aversano, ma la mattina alle 6.30, anche Diletta Parlangeli, che definisce il suo Telegram «il programma con le notizie intorno (ma sopratutto dentro). Il risveglio muscolare che non ti aspetti. Io mi occupo dei temi miei, quindi la tecnologia, il web e i social network, divertendomi molto».

