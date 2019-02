Donatella Aragozzini

Se ad Alessandro Sortino si chiede se si senta un conduttore, risponde no: «Sono un autore, non l'officiante di un rito televisivo». Eppure proprio a lui, che di trasmissioni ne ha comunque presentate diverse e che ha firmato finora Nemo, il direttore di Rai2 ha affidato il figlio di quel format, Popolo sovrano, al via in diretta domani in prima serata. «Per questo programma ci vuole qualcuno che sia più vicino al pubblico: io ci voglio mettere la faccia ma non sarò solo, il mio socio narratore è Daniele Piervincenzi, mentre Eva Giovannini condurrà il confronto spiega Siamo abituati a entrare nella realtà, ad andare in posti dove gli altri non vanno. Vogliamo offrire un racconto immersivo, vogliamo che i politici parlino di cose concrete. È questa la nostra sfida. Racconteremo come il popolo si muove, lamenta e soffre. Inizieremo dal popolo dei risparmiatori». Nella prima puntata ci sarà infatti un'inchiesta sulle banche popolari, ma anche un reportage sugli sgomberati dell'ex Penicillina, la fabbrica occupata alla periferia di Roma.

A dispetto del titolo, però, l'approfondimento del giovedì non sarà populista. «Io odio gli ismi che soffocano le parole, voglio liberare il sovrano dal sovranismo e la comunità dal comunismo chiarisce Sortino Ci auguriamo che sia un programma popolare». Quanto alle indiscrezioni sulla sigla scritta dal rapper Trava, figlio di Marco Travaglio, il conduttore smentisce: «Non sarà lui a comporla. Il programma ha una struttura in chiave rock e sarà sempre introdotto dal battito di mani che caratterizza l'incipit di We will rock you dei Queen».

© RIPRODUZIONE RISERVATA