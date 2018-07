Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sarà che in molti sono in vacanza, sarà che anche chi è ancora in città ha tendenzialmente meno voglia di guardare la televisione, sta di fatto che con l'arrivo della stagione calda i palinsesti delle diverse reti tv si riempiono ogni anno di repliche, accanto a isolate proposte in prima visione. Non fa eccezione l'estate 2018, che ha già cominciato a puntare sul già visto. A cominciare dai film, con le commedie italiane di oggi (Ex, Benvenuto Presidente, Ti amo in tutte le lingue del mondo) e di ieri (Il burbero, Roba da ricchi, Mani di velluto), gli immancabili action e disaster movie americani (le saghe Jurassic Park, Sharknado, Final destination) e i piccoli grandi cult (Rocky, Dio perdona... io no).Sul fronte dei programmi tv, sono tornati in onda diversi di quelli trasmessi durante l'anno, come Amore criminale su Rai3, Il terzo indizio su Rete 4, Little Big Italy su Nove, Alessandro Borghese 4 ristoranti e Italia's Got Talent Best Of su Tv8, Ulisse e Passaggio a Nord-Ovest ancora su Rai3, Ieri e Oggi su Rai1 e Camionisti in trattoria su DMax. Ma sono le fiction a stupire. Alcuni titoli sono infatti riusciti ad aggiudicarsi la gara degli ascolti perfino in replica, come Don Matteo 10 (foto), che su Rai1 sta dando del filo da torcere al Wind Summer Festival di Canale 5, in prima tv, arrivando anche a batterlo sia in share che in numero di telespettatori, così come I bastardi di Pizzofalcone, sempre sull'ammiraglia Rai, che si è imposta al suo ritorno in onda, non avendo ancora contro le partite del Mondiale, ma si è difesa bene anche dopo, diventando una delle poche proposte tv extracalcistiche a mantenersi sopra la soglia dei 2 milioni di telespettatori durante il torneo.