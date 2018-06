Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Donatella Aragozzini«Sapete che vi dico? Il periodo più bello della mia vita è stata la seconda guerra mondiale: non c'era la televisione, se magnava poco, non c'erano problemi di colesterolo, non si ingrassava, non c'era un obeso in tutta Italia. Il traffico non c'era e i nemici erano chiari, evidenti. Come se stava in pace durante la seconda guerra mondiale!».Queste parole, che aprono il documentario Ho rubato la marmellata - Vita di un artista politicamente scorretto, in prima visione assoluta su Sky Arte stasera alle 20.10, nel terzo anniversario della morte, la dicono lunga su chi fosse Remo Remotti. Personaggio unico, irriverente, provocatorio fino al paradosso, ha spaziato dalla pittura al teatro, dal cinema alla letteratura, dalla musica ai monologhi nei centri sociali, sempre in bilico tra volgarità e follia, sfida alla morale comune e ricerca spirituale. Diretto da Gioia Magrini e Roberto Meddi, il film unisce il racconto autobiografico dello stesso Remotti, attraverso filmati inediti, brani dei suoi spettacoli teatrali e concerti dal vivo, materiale d'archivio dell'Istituto Luce sui fatti storici accaduti durante la sua lunga vita, nonché i ricordi della moglie Luisa e della figlia Federica e le testimonianze dello scrittore Michele Serra, dei registi Giampiero Solari e Massimiliano Bruno e del critico d'arte Gianluca Marziani.«Un grande artista e un caso clinico» lo definisce Serra, che lo ricorda da Costanzo a recitare poesie «e liberandosi dai luoghi comuni si liberava anche dai vestiti», mentre Solari ne evidenzia «il continuo gioco, l'allegria, l'energia meravigliosa» con la quale, per usare le parole di Bruno, «inondava il pubblico».riproduzione riservata ®