Donatella AragozziniROMA - Una scommessa vinta, anzi stravinta. Da 4 anni al timone di Kilimangiaro, Camila Raznovich in questa stagione ha visto crescere gli ascolti del programma, arrivando a sfiorare il 12% di share con oltre 2 milioni di telespettatori.Qual è il segreto?«La costante ricerca di piccoli cambiamenti e l'innalzamento dell'asticella, con ospiti sempre migliori e costruendo una scaletta con un inizio e una fine nelle 4 ore».In autunno si riparte: ci saranno altri cambiamenti?«Sì, vorrei apportare qualche modifica nell'area filmati, per fare un lavoro sempre migliore».Nel frattempo, a giugno, sono previsti 4 speciali in prima serata.«Sì, dal 10 giugno, ma non sarà Kilimangiaro, piuttosto uno spin-off: un programma divulgativo un po' pop, sul modello della tv anglosassone, con più chiacchiere ma di approfondimento e non necessariamente in tema di viaggi. Vorrei ospiti poco avvezzi alla tv, portatori di contenuti: mi interessa ad esempio il gap culturale, come gli stranieri in Italia vedono il nostro paese e come vivono all'estero gli italiani. O i viaggi non geografici, quelli dell'anima».Sarà in diretta?«Sì, io sulle registrate mi annoio, non ho la stessa adrenalina. Penso che se approcci la diretta come approcci la vita, mostrando le emozioni e magari anche sbagliando un termine, il pubblico apprezza: le prime della classe sono sempre state antipatiche».C'è un programma, tra i tanti fatti, al quale è più legata?«In 24 anni ce ne sono tanti. Ovvio che, se dovessi sceglierne uno, sarei ingrata se non dicessi Loveline perché mi ha dato visibilità e identità anche a livello nazionale. Ma anche Tatami, nel suo piccolo, è stato un gioiellino, molto nuovo e raffinato».