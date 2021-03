Donatella Aragozzini

ROMA - Un appuntamento quotidiano di 25 minuti, tutto dedicato alle sette note. Stefano Bollani torna in tv con un nuovo programma, Via dei matti numero 0, in onda alle 20.25 su Rai3, a partire dal 15 marzo: una produzione Ballandi che, in un ambiente domestico caldo e accogliente, lascerà parlare grandi ospiti in maniera diretta, «senza sovrastrutture o giri di parole», spiega l'attrice Valentina Cenni, moglie del pianista e compositore, che in questo programma si occuperà specificatamente di indagare «le emozioni suscitate dalla musica in ognuno di noi, cercando di far emergere con delicatezza domande e riflessioni esistenziali».

Bollani, come nasce il programma?

«Nasce da un'idea del direttore di Rai3, Franco Di Mare, che ringraziamo. Abbiamo pensato che la cosa migliore fosse portare in tv quello che amiamo: fare e parlare di musica, ovviamente divertendoci. I temi saranno tantissimi, dalla musica come terapia e cura al talento, l'arte dell'improvvisazione... ogni sera uno diverso».

Cosa significa avere accanto sua moglie Valentina?

«Per me è meraviglioso condurre insieme a lei, ci lega non solo un grande amore ma anche un'affinità artistica incredibile».

Come vi dividerete spazi e momenti?

«Valentina e io saremo i padroni di questa bellissima casa dove abbiamo anche portato i nostri libri, i dischi e le stampe, perché volevamo ci somigliasse il più possibile. Insieme parleremo di musica, canteremo e accoglieremo gli ospiti che ogni sera verranno a trovarci, come se fossimo davvero a casa nostra».

Che tipo di ospiti avrete?

«Artisti provenienti dal mondo della musica, del cinema e dello spettacolo in generale, tutti uniti dal desiderio di divertirci insieme giocando con le note. Avremo Checco Zalone, Francesco De Gregori, Edoardo Bennato, Marisa Laurito, Ornella Vanoni, Anastasio... ma ci saranno anche Laura Marzadori, primo violino della Scala, Daniele Sepe e molti altri».

A breve uscirà un suo disco live: come sarà?

«Esatto, il 26 marzo uscirà El Chakracanta Live in Buenos Aires. Si tratta di due miei concerti: Concerto Azzurro e Concerto Verde dedicati al chakra della gola, della Comunicazione e del cuore e due tanghi di Astor Piazzolla e Horacio Salgan. I live mi mancano tantissimo: sto bene in uno studio di registrazione, ma nulla a che vedere con quanto accade durante un concerto con il pubblico».

